انت الان تتابع خبر توترات الشرق الأوسط تؤثر على أسعار النفط.. برنت فوق الـ87 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 87.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.22 دولار للبرميل مرتفعا 54 سنتا أو 0.7 بالمئة.وقال مسؤول أمريكي أمس الأحد إن "إسرائيل" هي المسؤولة على ما يبدو على الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران.

وقال مسؤول في مجال النفط إن أي تصعيد في إيران يمكن أن يعطل تدفق النفط الخام.

ومن غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون باسم أوبك+ بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يعقدون اجتماعا افتراضيا في الأول من فبراير.



ومع ذلك، فإن المؤشرات على ارتفاع صادرات الخام من موانئ روسيا على البلطيق في أوائل فبراير تسببت في تكبد برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يوم السبت أن مجلس الوزراء الصيني قال إنه سيعزز انتعاش الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد وتعزيز الواردات.

