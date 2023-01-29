شباب العراق يتعادل مع نظيره الأردني وديا

تعادلَ منتخبنا الوطني للشباب أمام نظيره الأردنيّ بهدفٍ لكل منهما، في المُباراةِ التي أقيمت اليوم الأحد في ملعبِ افرينسكي ضمن المُعسكر التدريبي المقام في مدينةِ أنطاليا استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل .