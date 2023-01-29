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شباب العراق يتعادل مع نظيره الأردني وديا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445936-638106022748904914.jpg

2023-01-29 | 16:17

شباب العراق يتعادل مع نظيره الأردني وديا

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تعادلَ منتخبنا الوطني للشباب أمام نظيره الأردنيّ بهدفٍ لكل منهما، في المُباراةِ التي أقيمت اليوم الأحد في ملعبِ افرينسكي ضمن المُعسكر التدريبي المقام في مدينةِ أنطاليا استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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