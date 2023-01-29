انت الان تتابع خبر شباب العراق يتعادل مع نظيره الأردني وديا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445936-638106022748904914.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-29 | 16:17
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تعادلَ منتخبنا الوطني للشباب أمام نظيره الأردنيّ بهدفٍ لكل منهما، في المُباراةِ التي أقيمت اليوم الأحد في ملعبِ افرينسكي ضمن المُعسكر التدريبي المقام في مدينةِ أنطاليا استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل .
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