انت الان تتابع خبر ضبط معاملات صرف خلافاً للقانـون ومغالاة في مطار وتربية النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق النجف التابعة لدائرة التحقيقات نفَّذت (5) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في المطار الدوليِّ في المُحافظة، مُشيراً إلى أنَّ لجان المشتريات في المطار قامت بتنظيم معاملات شراءٍ صوريَّةٍ وصرف مبلغ (566,867) دولاراً أمريكياً بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، مُبيِّناً أنَّه تمَّ خلال (4) عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ ضبط أوليَّات الصرف الخاصَّة بتلك المُعاملات التي أدَّت إلى هدرٍ في المال العام".وأضاف، أنَّ "ملاكات المكتب رصدت قيام مُوظَّفين في المطار بشراء مكانس كهربائيَّةٍ بمبلغٍ كبيرٍ جداً وبشكلٍ مبالغٍ فيه، لافتةً إلى أنَّ كلفة عمليَّة الشراء التي تمَّت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون بلغت (196,900) دولارٍ أمريكيٍّ".

وأكَّد البيان "قيام الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة التربية في المُحافظة بضبط أوليَّات صرفٍ خاصَّةٍ بصيانة مدرستين تمَّ تنفيذهما من قبلها؛ على خلفيَّة كشف وجود مغالاةٍ في عمليَّة الصيانة، مُنوِّهةً بأنَّ لجنة التنفيذ أمانة في المُديريَّة صرفت مبلغ (116,828,000) مليون دينارٍ".



وسبق للهيئة أن أعلنت في الأيام المنصرمة عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمعاملات شراءٍ صوريَّةٍ في مطار النجف، وقيام لجنة المشتريات في المطار بصرف مبلغ (504,976) دولاراً أمريكياً، بشكلٍ مخالفٍ للقانون.