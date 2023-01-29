انت الان تتابع خبر بأسعار مخفضة.. التجارة تعلن ضخ كميات من البيض والحليب والطحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الغريري في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، فان منافذ وزارة التجارة ستقوم خلال الأسبوع المقبل، بضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والبيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية، فضلا عن ضخ كميات كبيرة من مادة الطحين الابيض بسعر 37 ألف دينار للكيس وهو ما يقل عن الاسعار السائدة الآن، كذلك تقرر قيام منافذ الوزارة خلال الاسابيع المقبلة ببيع مادة لحوم الدجاج بسعر لا يتجاوز الثلاثة آلاف دينار للكيلو الواحد وبيع الحليب (لتر واحد) بسعر ألف دينار فقط".



وأشار إلى، أن "خلية الأزمة المشكلة في وزارة التجارة ناقشت اليوم عدة قرارات منها ضخ كميات كبيرة من الأسماك واللحوم والاجبان خلال الاسابيع المقبلة وبما يتلاءم مع حاجة السوق المحلية/ كذلك استمرار منافذ الوزارة ببيع بيض المائدة والحليب والطحين والدجاج بكميات تفوق ما تم بيعه خلال الأيام الماضية بعد تزايد الطلب عن هذه المواد في منافذ الوزارة التي استمرت بعمليات التجهيز بعد زيارة السيد رئيس الوزراء الى مخازن الوزارة واطلاقه حملة تجهيز عوائل الرعاية الاجتماعية بخمسة مواد اضافية".



وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد خول الملاك المتقدم في وزارة التجارة صلاحية تحرك شركاتها على مديات مختلفة، لغرض دعم المواطن والقضاء على الاحتكار بما يحفظ الامن الغذائي العراقي، وفق البيان.

