انت الان تتابع خبر الداخلية توضح حقيقة إعلان أسماء المتقدمين على شرطة الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "انتشرت روابط ومنشورات تخص اسماء المتقدمين على ملاك وزارة الداخلية شرطة الحدود، مبينة أنه لم يتم نشر اي اسماء للمرشحين للقبول في الوقت الحالي او التحاق".وحذرت، المواطنين من "الصفحات المشبوهة بعدم تداول الاخبار الكاذبة وعدم تقديم اي بيانات او ملء استمارات غير رسمية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق تلك الجهات".

وأتم البيان، أنه "في حال اكمال اللجان اعمالها سيتم نشر خبر او تبليغ المقبولين بالحضور لغرض الفحص والاستقبال و عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية وموقع مديرية ادارة التطوع الالكتروني الرسمي فقط و حصرا".