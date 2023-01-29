انت الان تتابع خبر انتخاب رؤساء لجان الاستثمار والمالية والتخطيط والنفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "جرى انتخاب النائب (حسنين الخفاجي) رئيساً للجنة الاستثمار والتنمية النيابية، فيما تم اختيار سوزان منصور نائباً أول، وحسين السعبري نائباً ثاني".

وأضاف البيان، أن "اللجنة المالية النيابية انتخبت عطوان العطواني رئيساً لها، فيما اختارت احمد مظهر نائباً أول، واخلاص الدليمي نائباً ثاني".



أما لجنة التخطيط الاستراتيجي فقد انتخبت ليلى مهدي التميمي رئيساً لها، والنائب غاندي عبد الكريم الكسنزاني نائباً اول، ومحمد البلداوي نائباً ثاني.

وبحسب البيان، فإن لجنة النفط والطاقة انتخبت هيبت الحلبوسي رئيساً لها، والنائب الاول نهرو محمود قادر، والنائب الثاني عدنان الجابري.