انت الان تتابع خبر قطر وإيران ترحبان بالحوار الإقليمي والمفاوضات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللهيان: "رحبنا بوجهة نظر قطر تجاه التطورات الإقليمية ومن شأنها أن تساعد على تخفيف التوتر في المنطقة.. إيران ترحب بالحوار الإقليمي وترى المفاوضات وتحمل المسؤولية مقدمة لبناء تعاون إقليمي مستدام".ورحب عبد اللهيان بدور قطر لإقامة جولة ثانية من الحوار لتسوية أزمة العلاقات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن: "مواقفنا واضحة من الأزمة وعلاقاتنا مع روسيا ليست على حساب طرف آخر كما علاقاتنا مع أوكرانيا".

بدوره قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن ال ثاني: "تطرقنا لتعزيز الأمن الاقليمي وخفض التصعيد في المنطقة.. نرحب بالحوار على أساس احترام حسن الجوار وعدم التدخل وهذه العلاقات نريد أن نبنيها مع جيراننا".



وتابع قائلا: "تحدثنا عن سوء التفاهم الحاصل بشأن اوكرانيا ونحث الاطراف للدخول في حوار لإزالة سوء التفاهم.. موقف قطر من الحرب واضح وثابت وندعو للتمسك بمبادئ القانون الدولي ونرفض التهديد باستخدام القوة تجاه أي دولة".