انت الان تتابع خبر "دوامة الموت".. بابا الفاتيكان يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للتهدئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البابا فرنسيس من ساحة القديس بطرس، أن "تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي وصفها بـ "دوامة الموت"، تتصاعد يوميا، وتشكل عقبة في طريق تحقيق السلام بين الشعبين".

وتطرق البابا فرنسيس، إلى مداهمة الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، والتي أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين، والرد الفلسطيني الذي أسفر عن مقتل 7 مستوطنين إسرائيليين قرب كنيس يهودي في مدينة القدس.



ودعا الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى "إيجاد حلول بديلة، والابتعاد عن العنف والتصعيد، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإيجاد حلول سريعة وصادقة لإحلال السلام بين الطرفين".

يذكر أن الأوضاع في فلسطين توترت عقب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الاستفزازات بحق الفلسطينيين، في الآونة الأخيرة، منها اقتحام وزير الدفاع القومي الإسرائيلي، إيتيمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، واستهداف وقتل عدد من الفلسطينيين في مختلف المدن الفلسطينية، ما قوبل بردود فعل فلسطينية، أدت إلى مقتل العديد من الإسرائيليين في عمليات متفرقة.

