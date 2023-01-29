انت الان تتابع خبر الداخلية والدفاع تبحثان الملف الأمني في مراكز المدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، في مكتبه، وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها الأوضاع الأمنية في البلاد".وأضافت: "كما جرى بحث استلام الملف الأمني في عدد من مراكز المدن من قبل وزارة الداخلية، والاستعدادات الجارية لإنجاح عمل الأجهزة الأمنية في هذا الصدد".

وأشارت الوزارة الى ان "الجانبين بحثا التنسيق والتعاون بين القطعات الامنية في مراكز المدن وخارجها وتكثيف الجهود من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها وتقديم الخدمات للمواطنين".