انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مكافحة التطرّف والإرهاب مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومـان، وجرى التأكيد على التعاون الأمني في مجال مكافحة التطرّف والإرهاب، وفي مجال مكافحة آفة المخدرات، فضلاً عن التنسيق الأمني والمعلوماتي المشترك وتبادل الخبرات".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "دور العراق في محاربة الإرهاب بالنيابة عن العالم، ومكانته في إرساء السلام في المنطقة وتعزيز أمنها واستقرار شعوبها".