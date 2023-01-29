تشيلسي يحسم صفقة الفرنسي "جوستو"

وكتب تشيلسي، على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انضم مالو جوستو إلى النادي ووقع عقدا حتى يونيو/حزيران 2030، وسيقضي بقية الموسم على سبيل الإعارة إلى ليون".

وقالت تقارير صحفية، إن نادي تشيلسي حسم الصفقة نظير 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.



ويعاني تشيلسي في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم، بسبب إصابة ريس جيمس.

وبات جوستو الصفقة السابعة للبلوز في يناير/كانون الثاني الجاري، بعدما ضم "جواو فيليكس ودافيد فوفانا وأندري سانتوس وبينوا بادياشيل ونوني مادويكي وميخايلو مودريك".

يذكر أن تشيلسي لا يقدم نتائج جيدة منذ بداية الموسم الجاري، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.