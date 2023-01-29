انت الان تتابع خبر تشيلسي يحسم صفقة الفرنسي "جوستو" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445910-638105844892791611.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-29 | 11:20
0 مشاهدة
الخليج 365- رياضة
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأحد، التعاقد مع مدافع فرنسي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وكتب تشيلسي، على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انضم مالو جوستو إلى النادي ووقع عقدا حتى يونيو/حزيران 2030، وسيقضي بقية الموسم على سبيل الإعارة إلى ليون".
وقالت تقارير صحفية، إن نادي تشيلسي حسم الصفقة نظير 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.
ويعاني تشيلسي في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم، بسبب إصابة ريس جيمس.
وقالت تقارير صحفية، إن نادي تشيلسي حسم الصفقة نظير 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.
ويعاني تشيلسي في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم، بسبب إصابة ريس جيمس.
وبات جوستو الصفقة السابعة للبلوز في يناير/كانون الثاني الجاري، بعدما ضم "جواو فيليكس ودافيد فوفانا وأندري سانتوس وبينوا بادياشيل ونوني مادويكي وميخايلو مودريك".
يذكر أن تشيلسي لا يقدم نتائج جيدة منذ بداية الموسم الجاري، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا