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تشيلسي يحسم صفقة الفرنسي "جوستو"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445910-638105844892791611.jpg

2023-01-29 | 11:20

تشيلسي يحسم صفقة الفرنسي "جوستو"

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الخليج 365- رياضة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأحد، التعاقد مع مدافع فرنسي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب تشيلسي، على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انضم مالو جوستو إلى النادي ووقع عقدا حتى يونيو/حزيران 2030، وسيقضي بقية الموسم على سبيل الإعارة إلى ليون".

وقالت تقارير صحفية، إن نادي تشيلسي حسم الصفقة نظير 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.


ويعاني تشيلسي في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم، بسبب إصابة ريس جيمس.

وبات جوستو الصفقة السابعة للبلوز في يناير/كانون الثاني الجاري، بعدما ضم "جواو فيليكس ودافيد فوفانا وأندري سانتوس وبينوا بادياشيل ونوني مادويكي وميخايلو مودريك".

يذكر أن تشيلسي لا يقدم نتائج جيدة منذ بداية الموسم الجاري، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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