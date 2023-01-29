انت الان تتابع خبر بينهم قيادات بارزة بداعش.. الإطاحة بخمسة ارهابيين في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية ونتائج التحقيق مع الارهابيين الملقى القبض عليهم ومذكرات القبض الصادرة عن القضاء، فقد اثمرت الجهود عن القبض على 5 ارهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك".وأضاف أن "أحد الإرهابيين عمل في مايسمى ديوان الحسبة وديوان العسكر لدى داعش الارهابي، كما وتبين من خلال التحقيق قيام احدهم بتقديم الدعم للارهابيين من خلال تجهيزهم بالطعام والالبسة واستطلاع المناطق وتزويدهم بالمعلومات".

وأشار البيان الى "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم".

