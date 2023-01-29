انت الان تتابع خبر أول تعليق من أسرة عادل إمام على "فيلم عمرو سعد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب عمرو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنتاج فيلم عن عادل إمام.. من أهم مشروعاتي القادمة إن شاء الله".

المنتج عصام إمام، نفى نية عائلة عادل إمام الموافقة حالياً على إنتاج فيلم عن قصة حياته، مؤكداً أنه لو تم هذا الأمر فسوف يكون في نطاق عائلي حتى يخرج العمل بشكل يليق بالزعيم ولكي يكون تحت إشراف عادل إمام نفسه.



وعن أمنية الفنان عمرو سعد بإنتاج فيلم عن الزعيم، قال في تصريحات لوسائل إعلام: "والله لو كان عنده حاجة كويسة يعرضها على الزعيم ويقرأها ويوافق أهلا وسهلا".

ويواصل عمرو سعد، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الأجهر"، المقرر عرضه في رمضان 2023، ويجسد فيه شخصية شاب يتورط في جريمة قتل فترة صباه ما يؤدي إلى دخوله الإصلاحية.