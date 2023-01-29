انت الان تتابع خبر بسبب البرد والفيضانات.. مصرع وإصابة 200 شخص في أفغانستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال متحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الطبيعية بحكومة "طالبان" حسيب الله شيخاني، انه "بناءً على تقرير الإدارات في 24 مقاطعة من البلاد لقي 170 شخصا مصرعهم، وأصيب 30 شخصا".

وتابع، "دُمر أكثر من 150 منزلا كليا وجزئيا، بسبب تأثير الطقس البارد والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى منذ أسابيع قليلة".



وأضاف أنه "وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية، فإن هناك أمطارا تهطل في 20 مقاطعة من مقاطعات البلاد، كما تم حظر النقل في عدة مناطق".

وتشهد أفغانستان منذ نحو 20 يوما موجة برد شديدة وطقس سيئ وفيضانات في بعض المناطق ما تسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية.

يذكر أن أفغانستان، المحاطة باليابسة من كافة الجهات، تقع ضمن الإقليم المناخي القاري الذي يتصف بالبرد القارص شتاء والحرارة المعتدلة صيفاً.



وأدى الطقس السيئ إلى تفاقم مشكلات الفقر الناجمة عن عقود من الحرب، إضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية وتجميد الأصول في الخارج بعد سيطرة طالبان على الحكم في آب 2021 بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة.