انت الان تتابع خبر "قاعدة عسكرية".. مدرب تشيلسي يلجأ إلى طريقة غريبة لرفع معنويات لاعبيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولن يلعب تشيلسي هذا الأسبوع، والمخصص لإقامة مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراتي الإياب في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، واللتين ودعهما "البلوز" في وقت سابق.

ويعيش النادي اللندني أزمة على صعيد النتائج، حيث فاز في مباراتين اثنتين فقط في آخر عشر مباريات (على بورنموث وكريستال بالاس)، بينما تعادل في ثلاث، وخسر 5 مرات.



وذكرت صحيفة the sun البريطانية أن بوتر مدرب تشيلسي اصطحب لاعبيه من أجل مقابلة جنود في الجيش البريطاني، وهي خطوة يسعى من خلالها المدرب إلى تعزيز الروح الجماعية عند اللاعبين.

وأكدت الصحيفة أن بوتر يهدف أيضاً إلى مساعدة الصفقات الجديدة على الاندماج والانسجام بسرعة مع بقية زملائهم.

ونُقل جميع لاعبي تشيلسي إلى قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة ليس في هامبشاير، وذلك يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2023.



وكشفت "ذا صن" عن اسم المعسكرين اللذين استقبلا لاعبي تشيلسي، وهما بوردون ولونغمور، وهما معسكران معروفان بتاريخهما الطويل مع القوات المسلحة البريطانية.

ولم يخضع اللاعبون لأي تمارين قاسية، بل فكّر بوتر في تعزيز العلاقة بينهم بتنفيذ عدد من التمارين الذهنية، التي تحتاج إلى عمل جماعي.

وعن ذلك قال بوتر: "نحن بحاجة إلى جمع اللاعبين معاً، هناك بعض الوجوه الجديدة، الأمر لا يتعلق فقط بأرضية الملعب، إنه يتعلق بكيفية تفاعل الفريق كمجموعة".

وأضاف: "هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها، وسنستغل الأسبوعين القادمين لمحاولة القيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة".

وأشارت "ذا صن" إلى أن بوتر يُعرف بأنه يملك طرقاً غير تقليدية في التدريب، ويملك أساليب إبداعية تشجّع اللاعبين على الإيمان بأفكاره وتنفيذها.

رقص الباليه بدل التدريبات

وعمل بوتر مدرباً لفريق إوسترسوند السويدي في الفترة ما بين أعوام 2011 حتى 2018، وفي إحدى المرات جعل لاعبيه يؤدون رقصات الباليه، وطلب منهم كتابة عروض مسرحية عن الفايكنغ، بالإضافة إلى تأدية بعض أغاني الراب.

وتؤكد الصحيفة أن لدى بوتر فكرتين أخريين سيقوم بتنفيذهما خلال الأسبوع الجاري، لكنهما ما زالتا قيد السرية التامة، ولم يتم الكشف عنهما.

وتسلم بوتر تدريب تشيلسي يوم 8 سبتمبر/أيلول 2022، خلفاً للألماني توماس توخيل، الذي أُقيل من منصبه بقرار من الإدارة الجديدة برئاسة رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، بسبب سوء النتائج.

وتحت قيادة بوتر، لعب تشيلسي 21 مباراة بجميع البطولات، فاز في تسع مباريات فقط، وتعادل 5 مرات، بينما خسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 24 هدفاً، بينما اهتزت شباك "البلوز" 21 مرة.

ويستقبل تشيلسي جاره فولهام يوم الجمعة 3 فبراير/شباط 2023، على ملعب ستامفورد بريدج، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.