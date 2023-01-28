انت الان تتابع خبر بالاشتراك مع والدته.. شخص يقتل والده شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مشاجرة بين رجل وزوجته نتيجة خلافات عائلية تطورت الى السب والشتم والضرب، الامر الذي دفع ابنهم بالتعاون مع والدته بجلب مسدس وقتل والدهم، والذي يعمل موظف في وزارة الكهرباء، ضمن منطقة الامين الثانية ولاذوا بالفرار".واضاف انه "بعد التحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم القبض على الابن والام بالقرب من مسشتفى الشيخ زايد".