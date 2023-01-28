رسمياً.. عملاق فرنسي يعلن التعاقد مع لاعب عربي

وتألق أوناحي بشكل لافت للنظر مع منتخب المغرب، في مونديال قطر الأخير، وكان مرشحا لجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وأصدر نادي مارسيليا، بيانا مقتضبا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يعلن من خلاله توصله لاتفاق رسمي مع أنجيه، من أجل ضم أوناحي، في الميركاتو الشتوي الجاري.



وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، قد أكدت أن أوناحي تغيب اليوم السبت، عن المران الصباحي لنادي أنجيه، من أجل استكمال صفقة انتقاله إلى مارسيليا.

وأشارت إلى أن أوناحي سيحضر مباراة مارسيليا، مساء اليوم، مع موناكو في الدوري الفرنسي.

وكشفت "مونت كارلو" أن مارسيليا أكمل اتفاقه مع أنجيه على شراء أوناحي مقابل 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من إعادة البيع مستقبلا.

وارتبط أوناحي أيضا بالانتقال إلى برشلونة وليدز ونابولي وليستر سيتي وميلان، عقب تألقه بقميص منتخب المغرب في كأس العالم 2022.