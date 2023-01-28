اخبار العالم / اخبار العراق

رسمياً.. عملاق فرنسي يعلن التعاقد مع لاعب عربي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رسمياً.. عملاق فرنسي يعلن التعاقد مع لاعب عربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445855-638105220143497238.jpg

2023-01-28 | 17:56

رسمياً.. عملاق فرنسي يعلن التعاقد مع لاعب عربي

المصدر:

1,734 مشاهدة

أعلن عملاق فرنسي، رسمياً، اليوم السبت، تعاقده مع لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي، من أنجيه، في كانون الثاني الجاري.
وتألق أوناحي بشكل لافت للنظر مع منتخب المغرب، في مونديال قطر الأخير، وكان مرشحا لجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وأصدر نادي مارسيليا، بيانا مقتضبا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يعلن من خلاله توصله لاتفاق رسمي مع أنجيه، من أجل ضم أوناحي، في الميركاتو الشتوي الجاري.


وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، قد أكدت أن أوناحي تغيب اليوم السبت، عن المران الصباحي لنادي أنجيه، من أجل استكمال صفقة انتقاله إلى مارسيليا.

وأشارت إلى أن أوناحي سيحضر مباراة مارسيليا، مساء اليوم، مع موناكو في الدوري الفرنسي.

وكشفت "مونت كارلو" أن مارسيليا أكمل اتفاقه مع أنجيه على شراء أوناحي مقابل 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من إعادة البيع مستقبلا.

وارتبط أوناحي أيضا بالانتقال إلى وليدز ونابولي وليستر سيتي وميلان، عقب تألقه بقميص منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا