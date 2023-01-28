انت الان تتابع خبر الكمارك تعلن ضبط 5 حاويات مخالفة بمدخل بغداد الشمالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عملية الضبط تمت بإشراف مدير عام الكمارك شاكر الزبيدي وتعاون شرطة الكمارك".

وأضافت، أن "تعليمات المدير شاكر الزبيدي بتفعيل دور أقسام التحري و مكافحة التهريب في المديريات كافة والعاصمة بغداد لمواجهة عمليات التهريب والتزوير والتهرب الكمركي".

