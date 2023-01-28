انت الان تتابع خبر شعر بها سكان بغداد.. هزة أرضية تضرب ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:53:12 مساء اليوم بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية - الايرانية وتبعد (12) كم شمال شرق مندلي من محافظة ديالى وقد بلغت قوتها (4،6) درجة".وأشار البيان إلى "الشعور بها من قبل المواطنين في محافظة ديالى وبعض من مناطق بغداد وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات أخرى"، داعياً المواطنين إلى "الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة".