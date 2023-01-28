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سيحتضنها العراق.. فتح باب المشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445845-638105147954395192.jpg

2023-01-28 | 15:59

سيحتضنها العراق.. فتح باب المشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب

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فتحَ اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، السبت، باب استقبال طلبات المشاركة في النسخة الرابعة لبطولة دون 23 عاماً والمحددة بمواليد عام 2001 في العراق خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.
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MO Nasa

MO Nasa

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