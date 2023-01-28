سيحتضنها العراق.. فتح باب المشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب

فتحَ اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، السبت، باب استقبال طلبات المشاركة في النسخة الرابعة لبطولة دون 23 عاماً والمحددة بمواليد عام 2001 في العراق خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

