انت الان تتابع خبر سيحتضنها العراق.. فتح باب المشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445845-638105147954395192.jpg
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2023-01-28 | 15:59
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فتحَ اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، السبت، باب استقبال طلبات المشاركة في النسخة الرابعة لبطولة دون 23 عاماً والمحددة بمواليد عام 2001 في العراق خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.
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