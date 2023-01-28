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جملة غيابات تضرب ريال مدريد في مواجهة سوسيداد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445844-638105136119566991.jpg

2023-01-28 | 15:36

جملة غيابات تضرب ريال مدريد في مواجهة سوسيداد

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد المقررة غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من .
ويغيب عن قائمة الميرينجي كل من: ديفيد ألابا - أوريلين تشواميني - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز - فيرلاند ميندي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.

الدفاع: ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - روديجر.


الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف صاحب الصدارة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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