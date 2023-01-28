جملة غيابات تضرب ريال مدريد في مواجهة سوسيداد

ويغيب عن قائمة الميرينجي كل من: ديفيد ألابا - أوريلين تشواميني - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز - فيرلاند ميندي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.

الدفاع: ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - روديجر.



الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة صاحب الصدارة.