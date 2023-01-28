انت الان تتابع خبر جملة غيابات تضرب ريال مدريد في مواجهة سوسيداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445844-638105136119566991.jpg
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2023-01-28 | 15:36
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد المقررة غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.
ويغيب عن قائمة الميرينجي كل من: ديفيد ألابا - أوريلين تشواميني - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز - فيرلاند ميندي.
الدفاع: ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - روديجر.
الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.
الدفاع: ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - روديجر.
الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن.
الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.
يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة صاحب الصدارة.
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