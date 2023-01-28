انت الان تتابع خبر العراق والمغرب يبحثان امكانية توقيع مذكرة تبادل المحكومين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء ورد لـ الخليج 365 أن "زيدان استقبل وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة والوفد المرافق له".

واضاف ان "اللقاء بحث التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي وامكانية توقيع مذكرة تبادل المحكومين وتبادل الزيارات القضائية للمختصين في البلدين الشقيقين".

