اخبار العالم / اخبار العراق

العراق والمغرب يبحثان امكانية توقيع مذكرة تبادل المحكومين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر العراق والمغرب يبحثان امكانية توقيع مذكرة تبادل المحكومين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء ورد لـ الخليج 365 أن "زيدان استقبل وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة والوفد المرافق له".

واضاف ان "اللقاء بحث التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي وامكانية توقيع مذكرة تبادل المحكومين وتبادل الزيارات القضائية للمختصين في البلدين الشقيقين".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا