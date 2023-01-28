انت الان تتابع خبر "ذئاب القيصر".. أول رد فعل روسي على تزويد كييف بدبابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينطوي اسم "ذئاب القيصر" على رمزية تاريخية تكشف عن طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يخفي حنينه لإحياء الأمجاد الغابرة للقياصرة الروس، واستعادة مكانة الاتحاد السوفييتي السابق الذي شكل على مدى عقود "ندا قويا" للولايات المتحدة والغرب، قبل أن يتفكك مطلع تسعينيات القرن الماضي.تعكف روسيا حاليًا على تطبيق مثل السيناريو السوري في الحرب الأوكرانية لاكتشاف فعالية أسلحة لم تختبر بعد.وأعلنت المجموعة التي تضم مستشارين عسكريين كبارا ومبتكري طرازات من التقنيات العسكرية والأسلحة والمواد المتفجرة التي لم تجرّب بعد، أنها بصدد اختبار مجموعة من الأسلحة الجديدة.

وفي تجربة عسكرية مماثلة، كانت روسيا اختبرت نحو 300 نوع وطراز من الأسلحة الجديدة في سوريا، واكتشفت أن بعضها غير مجد، وأدخلت تعديلات على أنواع أخرى لتكون أكثر فعالية، واعتمدت نوعا ثالثا أثبت جدواه في المعارك.



وتعكف روسيا حاليا، وفقا لآخر التقارير، على تطبيق مثل هذا السيناريو في الحرب الأوكرانية، لاكتشاف فعالية أسلحة لم تختبر بعد، خصوصًا بعد الموافقة الألمانية والأمريكية على تزويد كييف بدبابات ليوبارد وأبرامز.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس مركز "الذئاب القيصرية"، ديمتري روغوزين، أن "المركز يوفّر أقصر الطرق للشركات الخاصة والمطورين لاختبار عيّنات الأسلحة والمعدات على خط المواجهة".

ومن المرجح أن تشهد ساحات المعارك في أوكرانيا "ربيعا ساخنًا" مع تعزيزات عسكرية بأسلحة نوعية وجديدة من الجانبين.

ويوفر هذا التكتيك الروسي الجديد للمئات من مبتكري ومطوري الأسلحة فرصة لاختبار "اختراعاتهم" ووضعها موضع التنفيذ، وإجراء سلسلة تجارب على أسلحة ما زالت طور الابتكار.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن روغوزين، الذي كان يشغل حتى الصيف الفائت منصب رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) قوله، إن "المركز العلمي والتقني "ذئاب القيصر" يوفر في واقع الأمر فرصة خاصة للمطورين، أو لفرق من مطوري التقنيات، المتحمسين والمستعدين لتقديم اختراعاتهم الخاصة، إذ يمنحهم أقصر الطرق للوصول إلى خطوط الجبهة، لإجراء اختبارات ميدانية واسعة النطاق".

وأوضح روغوزين، الذي لا يخفي تشدده القومي ومناهضته للغرب، أنه "من المستحيل تحقيق نتائج إيجابية بنسبة 100 في المئة على أساس هذه الاختبارات على الفور، وإنما يتلقى المطورون تعليقات وملاحظات محددة على تقنياتهم وبإمكانهم وضع تلك التعليقات في الاعتبار لتحسين اختراعاتهم".

وفور إعلان روغوزين، أكد "رئيس قسم التنمية البشرية" في مركز "ذئاب القيصر" فلاديمير ماتفيتشوك، أن المركز تلقى "مئات من استمارات الالتحاق من المتطوعين المتخصصين العسكريين والتقنيين ممن أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى مجموعة "ذئاب القيصر".

وكان روغوزين أعلن قبل يومين بأن النسخة المقاتلة من روبوت "ماركر"، الذي سيدخل منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا في شباط/ فبراير، سيتمكن من اكتشاف وضرب المعدات الأوكرانية تلقائيًا، بما في ذلك دبابات "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية.

وأوضح أن "روبوت "ماركر" يحتوي على كتالوغ إلكتروني في نظام التحكم مع صور للأهداف في كل من النطاق المرئي والأشعة تحت الحمراء، وبناء عليه، يمكن للروبوت تحديد معدات العدو تلقائيا".

وأضاف: "على سبيل المثال، بمجرد تسليم شحنات دبابات أبرامز ودبابات ليوبارد للقوات الأوكرانية، سيتلقى ماركر، صورة إلكترونية مناسبة وسيكون قادرا على اكتشاف وضرب الدبابات الأمريكية والألمانية تلقائيا باستخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات".

واشار الى، أنه "سيتم تسليم أربعة روبوتات من طراز "ماركر" إلى دونباس في فبراير، وسيتم اختبارها في ساحة التدريب، وبعد إزالة الأخطاء المحتملة، سيتم إرسالها إلى ساحة المواجهة".

وتابع، أن "مجموعته ستختبر قذائف الهاون الذكية في منطقة العمليات الخاصة في شهر فبراير القادم".