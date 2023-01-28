اخبار العالم / اخبار العراق

قيادات في الحشد تناقش أوضاع نينوى الأمنية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر قيادات في الحشد تناقش أوضاع نينوى الأمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال معاون رئيس اركان هيئة الحشد، ياسر حسين العيساوي، في تغريدة عبر تويتر، "وصلنا، صباح اليوم الى محافظة نينوى برفقة رئيس الاركان عبد العزيز المحمداوي، وعدد من قيادات الهيئة، في زيارة تفقدية لقطعات الحشد الشعبي المنتشرة هناك".

وأضاف "ناقشنا استقرار الوضع الامني وادامة التنسيق مع باقي القوات الامنية في المحافظة".
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا