انت الان تتابع خبر قيادات في الحشد تناقش أوضاع نينوى الأمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال معاون رئيس اركان هيئة الحشد، ياسر حسين العيساوي، في تغريدة عبر تويتر، "وصلنا، صباح اليوم الى محافظة نينوى برفقة رئيس الاركان عبد العزيز المحمداوي، وعدد من قيادات الهيئة، في زيارة تفقدية لقطعات الحشد الشعبي المنتشرة هناك".



وأضاف "ناقشنا استقرار الوضع الامني وادامة التنسيق مع باقي القوات الامنية في المحافظة".