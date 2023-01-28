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التعادل يحسم مواجهة نوروز والشرطة في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445835-638105079698784634.jpg

2023-01-28 | 14:04

التعادل يحسم مواجهة نوروز والشرطة في ممتاز الكرة

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تعادل نادي الشرطة مع نوروز، بهدفين لكل فريق، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل كلاوديو اوليفيرا هدفي نوروز في الدقائق 12 و 77، فيما سجل للشرطة علاء عبد الزهراء في الدقيقة 32 و أحمد فرحان في الدقيقة 72.

وبهذا التعادل رفع الشرطة رصيده إلى النقطة 23 في المركز السادس، بينما رفع نوروز رصيده إلى النقطة 13 في المركز السادس عشر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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