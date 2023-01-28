التعادل يحسم مواجهة نوروز والشرطة في ممتاز الكرة

وسجل كلاوديو اوليفيرا هدفي نوروز في الدقائق 12 و 77، فيما سجل للشرطة علاء عبد الزهراء في الدقيقة 32 و أحمد فرحان في الدقيقة 72.

وبهذا التعادل رفع الشرطة رصيده إلى النقطة 23 في المركز السادس، بينما رفع نوروز رصيده إلى النقطة 13 في المركز السادس عشر.

