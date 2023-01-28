انت الان تتابع خبر التعادل يحسم مواجهة نوروز والشرطة في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445835-638105079698784634.jpg
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2023-01-28 | 14:04
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تعادل نادي الشرطة مع نوروز، بهدفين لكل فريق، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل كلاوديو اوليفيرا هدفي نوروز في الدقائق 12 و 77، فيما سجل للشرطة علاء عبد الزهراء في الدقيقة 32 و أحمد فرحان في الدقيقة 72.
وبهذا التعادل رفع الشرطة رصيده إلى النقطة 23 في المركز السادس، بينما رفع نوروز رصيده إلى النقطة 13 في المركز السادس عشر.
وبهذا التعادل رفع الشرطة رصيده إلى النقطة 23 في المركز السادس، بينما رفع نوروز رصيده إلى النقطة 13 في المركز السادس عشر.
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