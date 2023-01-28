انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان يحدد يوم غد موعداً لانتخاب رؤساء اللجان النيابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي، حدد يوم غد الاحد موعداً لشروع اللجان النيابية بانتخاب رؤساء لها ونوابهم".

من جهة اخرى، اشار الحلبوسي، إلى "تقديم مجلس النواب كتاب شكر الى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والكادر الحكومي ومحافظ البصرة ورئيس اتحاد كرة القدم لدورهم المميز في الاعداد لبطولة الخليج العربي بكرة القدم التي اقيمت في محافظة البصرة ولجهودهم المبذولة في نجاحها بشكل لافت عكس صورة مشرفة وايجابية عن العراق".



وفي وقت سابق من اليوم، رفع مجلس النواب جلسته رقم (3) من السنـة التشريعية الثانية/ الفصـــل التشريعـــي الأول، والتي عقدت بحضور 199 نائباً.