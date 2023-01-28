انت الان تتابع خبر البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المُقبل.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الاثنين المُقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جلسة المجلس رقم (3) من السنـة التشريعية الثانية/ الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 199 نائباً.



وتضمنت الجلسة، إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992، كما تضمنت إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من دفع الضرائب بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا.

كما أنهى مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، القراءة الأولى لمشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة. ثم أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). بالإضافة إلى إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى نظام لاهاي للقانون الدولي الخاص.