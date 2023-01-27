انت الان تتابع خبر في البصرة.. العثور على 756 قطعة اثرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ الخليج 365، أن "شلغم، أجرى زيارة الى موقع التنقيب في القطعة المرقمة 407 شمال البصرة وتم فتح ثلاث نقاط تنقيبية A B C عن استظهار جدران لغرف سكنية بنيت باللبن وبعضها بكسر الأجر تعود لادوار بنائية متعاقبة وهي تعود للفترة الإسلامية العباسية".وأضاف البيان، أن "المدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات زار برفقة مدير عام الصيانة ومدير عام التراث بعثة تنقيبات قطعة 52 الشعيبة الشرقية في البصرة مطلعا على سير العمل ومستمعا الى شرح مفصل من اعضاء البعثة عن الصعوبات التي تواجه عمل البعثة وامر بحلها".

واعلن شلغم "الكشف عن طبقتين اثناء اعمال التنقيب الاولى اغلبها مزال لم يتبق منه سوى اجزاء من ارضيات مرصوفة بالاجر وجدرانها مزال والطبقة الثانية عبارة عن وحدات سكنية مشيد بعضها باللبن والاخرى بالاجر، كما تم الكشف عن شبكة من الشوارع بعضها رئيسية تتفرع منها شوارع صغيرة تشكل ازقة وجميعها مرصوفة بالاجر بشكل عمودي".

واشار الى ان "البعثة اكتشفت مجموعة من القطع الاثرية يبلغ عددها ما يقارب 756 قطعة اثرية اختلفت حسب سنة صنعها منها من الفخار والفخار المزجج وقطع من النحاس واخرى من الحجر والعاج فضلا عن العثور على مجموعة من المسكوكات الفضية والتي تعود الى العصور الاسلامية منها ساسانية تعود للعصر الراشدي وتعتبر بداية التعريب لكونها تحمل شعارات وصور الملوك الساسانيين الا انها كتب عليها كلمة "بسم الله" ومسكوكات اخرى تعود الى العصر الاموي تحمل سنة السك ودار الضرب ومسكوكات اخرى تعود الى العصر العباسي".