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علاوي يدعو لنصرة القضية الفلسطينية: ما يتعرض لها أهلها أمر مرفوض

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بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان " ما يتعرض له اهلنا في فلسطين الحبيبة من عدوانٍ اسرائيلي غاشم امرٌ مرفوض ومدان يتطلب منا موقفاً عربياً موحداً لنصرة القضية الفلسطينية".

وتابع: "نؤكد على موقفنا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفنا مع اهلنا في فلسطين من اجل تحقيق الحل العادل والدائم والشامل".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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