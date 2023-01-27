انت الان تتابع خبر علاوي يدعو لنصرة القضية الفلسطينية: ما يتعرض لها أهلها أمر مرفوض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان " ما يتعرض له اهلنا في فلسطين الحبيبة من عدوانٍ اسرائيلي غاشم امرٌ مرفوض ومدان يتطلب منا موقفاً عربياً موحداً لنصرة القضية الفلسطينية".

وتابع: "نؤكد على موقفنا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفنا مع اهلنا في فلسطين من اجل تحقيق الحل العادل والدائم والشامل".

