انت الان تتابع خبر السوداني ومديرة منظمة اليونسكو يبحثان سبل ترسيخ التعاون المشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "التقى في مقر إقامته بالعاصمة باريس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اودريه ازولاي، بحضور وزير الخارجية ووزير الثقافة والسفير العراقي في باريس".وأضاف البيان، ان "اللقاء تناول سبل ترسيخ التعاون المشترك بين العراق واليونسكو، وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والتعليم ومختلف مجالات العلوم".

وثمّن رئيس مجلس الوزراء، "مبادرة اليونسكو في إحياء روح الموصل وإعمار جامع النوري، والتطلع للتعاون مع المنظمة لإدراج المزيد من المواقع العراقية على لائحة التراث العالمي، والإسهام في التدريب المهني للعاملين وتطوير قطاع التربية والتعليم".



وأبدى السوداني، "رغبة الحكومة في التعاون مع المنظمة الأممية عبر إقامة برامج تدريبية وتطويرية للكوادر الوسطية، لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة التنمية المستدامة، مؤكداً التطلع لأنْ يكون للعراق حضور مهم في المجلس التنفيذي لليونسكو".

من جانبها أشارت اوزلاي إلى "العلاقة المتميزة مع العراق؛ لما يمثله من عمق تاريخي، وأكدت أن إحياء مدينة الموصل، يشكل اكبر عملية قادتها اليونسكو في العالم من حيث الحجم والأهمية".

وأكدت مديرة منظمة اليونسكو، "مضيّ المنظمة بمشروع للتدريب التقني والمهني في العراق، كما رحّبت بترشيح العراق للمجلس التنفيذي لليونسكو".