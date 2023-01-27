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بنزيما: شخصية ريال مدريد حسمت الديربي.. بفضل الجماهير تمكنا من العودة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445722-638104013973884995.jpg

2023-01-27 | 08:13

بنزيما: شخصية ريال مدريد حسمت الديربي.. بفضل الجماهير تمكنا من العودة

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الخليج 365- رياضة

أشاد الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، بانتصار فريقه على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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