انت الان تتابع خبر أول موقف عراقي بشأن احداث فلسطين: على الامم المتحدة التدخل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "ندين ونستنكر بشدة الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها، والتي راح ضحيتها حتى الآن، العشرات بين شهيدٍ وجريح، بالإضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مستشفى جنين وإطلاق الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى حدوث حالات اختناق عديدة بين الأطفال الراقدين فيها".وتابع: "وإزاء هذه التطورات المؤسفة نطالب بموقف عربي وإسلامي وإنساني مسؤول لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جهة، وحمل مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على التدخل وإيقاف هذه الانتهاكات الكبيرة ضد الشعب الفلسطيني الصابر هناك".

ومضى الحكيم بالقول: "سنبقى نقفُ دوماً مع شعبنا الفلسطيني، ونُذكر بأن قضية فلسطين -وهي قضيتنا- لن تسقط بالتقادم".