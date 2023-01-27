انت الان تتابع خبر مقتل مسؤول أمني بهجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية أن أورخان عسكروف، رئيس جهاز الأمن بالسفارة، لقي مصرعه أثناء التصدي للهجوم، فيما أصيب شخص آخر بجروح. كما أفادت وسائل الإعلام باعتقال مشتبه بتنفيذه الهجوم على مقر السفارة الأذربيجانية.



وفتح الجانب الأذربيجاني تحقيقا عاجلا في الحادث. وفتح الجانب الأذربيجاني تحقيقا عاجلا في الحادث.