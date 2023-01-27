برشلونة يقطع الطريق على ميلان في صفقة كانسيلو



الخليج 365 - رياضة

تحدث تقرير صحفي عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي بعد ساعات من خروج تقارير ربطته بالانضمام إلى ميلان.