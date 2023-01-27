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برشلونة يقطع الطريق على ميلان في صفقة كانسيلو

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445717-638103987701450306.jpg

2023-01-27 | 07:44

برشلونة يقطع الطريق على ميلان في صفقة كانسيلو

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الخليج 365 - رياضة
تحدث تقرير صحفي عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي بعد ساعات من خروج تقارير ربطته بالانضمام إلى ميلان.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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