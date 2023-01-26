انت الان تتابع خبر البابا فرنسيس: نعيش حرباً عالمية ثالثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فرنسيس إن الكرسي الرسولي، الذي ورث هذه الدعوة الكونية، "يهتم دوما بقضايا الشعوب وطموحاتها وجهودها وصعوباتها في البحث عن حياة أفضل".

ونقلت "إذاعة الفاتيكان" تصريحات البابا فرنسيس خلال استقباله، اليوم الخميس بالفاتيكان، وفداً من "المعهد الأوروبي للدراسات الدولية".



وذكّر البابا أن العالم شهد حربين عالميتين، وهو يشهد اليوم حرباً عالمية ثالثة، مشيرا إلى الميزانية المخصّصة لصناعة الأسلحة وأنه في حال التخلي عن هذه الصناعة لسنة واحدة لتمكّن العالم من حل مشكلة الجوع.

واعتبر فرنسيس أن تطور الأسلحة يعرّض حياة البشر لمزيد من المخاطر، وشدّد على أن الحرب رهيبة، وينبغي ألا نستسلم أمامها، و"أنه من رماد الحرب يمكن أن يولد شيء جديد، ويمكن أن نجد في هذا الفشل عبرة للحياة".