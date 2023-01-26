انت الان تتابع خبر ارتفاع عدد ضحايا الشتاء في أفغانستان الى 162 شخصا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزير إدارة الكوارث شفيع الله رحيمي: "لقي 162 حتفهم بسبب الطقس البارد منذ العاشر من يناير/ كانون الثاني حتى الآن". وجرى تسجيل نحو 84 من هذه الوفيات الأسبوع الماضي فقط، وسط انخفاض درجات الحرارة كثيرا عن درجة التجمد".ويضرب الشتاء، الأكثر برودة منذ 15 عاما والذي يشهد انخفاض درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية تحت الصفر، أفغانستان وسط أزمة اقتصادية حادة.

ويشار إلى أن "الأمراض التنفسية، خاصة بين الأطفال، تزداد سنويا خلال موسم البرد، ولكن هذا الشتاء كان باردا بصورة غير مسبوقة. ووفقا لإدارة الأرصاد في أفغانستان، تم تسجيل أقل درجة حرارة خلال الشهر الجاري بلغت سالب 34 درجة مئوية في إقليم جور بوسط البلاد".

وأكد المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية، لوكالة الأنباء الألمانية، أن "أكثر من 50 منزلا تدمرت بصورة كلية أو جزئية، كما نفق 70 ألف حيوان بسبب الأحوال الجوية الباردة وأضافت رحيمي أن تفشي مرض تنفسي أودى بحياة 21 شخصا في منطقة بامير بإقليم بادخشان. كما وردت تقارير حول موت أسر جراء استنشاق أبخرة غازية".



ويعاني سكان العاصمة كابول، الذين يبلغ تعدادهم 5ر5 مليون نسمة، من انقطاع الكهرباء، حيث علقت أوزبكستان صادرات الكهرباء لأفغانستان، وقالت وزارة الصحة الأفغانية، إنه تم نقل نحو 5000 طفل للمستشفى خلال أسبوع".