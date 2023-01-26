التعادل يحسم لقاء الزوراء والكهرباء بممتاز الكرة

وشهد اللقاء تبادل بالفرص الضائعة لكلا الفريقين لينتهي من دون أهداف في ملعب نادي الزوراء الأولمبي بالعاصمة بغداد.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 26 ليتصدر الدوري، كما رفع الكهرباء رصيده للنقطة 25 بالمركز الرابع في ترتيب الدوري العراقي الممتاز.

