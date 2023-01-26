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التعادل يحسم لقاء الزوراء والكهرباء بممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445687-638103441477466642.jpg

2023-01-26 | 16:32

التعادل يحسم لقاء الزوراء والكهرباء بممتاز الكرة

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حسم التعادل السلبي، اليوم الخميس، مواجهة الزوراء والكهرباء ضمن الجولة الـ(13) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .
وشهد اللقاء تبادل بالفرص الضائعة لكلا الفريقين لينتهي من دون أهداف في ملعب نادي الزوراء الأولمبي بالعاصمة بغداد.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 26 ليتصدر الدوري، كما رفع الكهرباء رصيده للنقطة 25 بالمركز الرابع في ترتيب الدوري العراقي الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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