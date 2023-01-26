انت الان تتابع خبر التعادل يحسم لقاء الزوراء والكهرباء بممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445687-638103441477466642.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-26 | 16:32
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حسم التعادل السلبي، اليوم الخميس، مواجهة الزوراء والكهرباء ضمن الجولة الـ(13) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .
وشهد اللقاء تبادل بالفرص الضائعة لكلا الفريقين لينتهي من دون أهداف في ملعب نادي الزوراء الأولمبي بالعاصمة بغداد.
وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 26 ليتصدر الدوري، كما رفع الكهرباء رصيده للنقطة 25 بالمركز الرابع في ترتيب الدوري العراقي الممتاز.
وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 26 ليتصدر الدوري، كما رفع الكهرباء رصيده للنقطة 25 بالمركز الرابع في ترتيب الدوري العراقي الممتاز.
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