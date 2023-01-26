انت الان تتابع خبر العتبة العسكرية: اعداد مليونية خلال زيارة استشهاد الامام الهادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت العتبة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "استقبلت اعداد مليونية كبيرة لعشاق أهل البيت (عليهم السلام) لإداء الزيارة واقامة مراسم العزاء في مرقد الامامين العسكريين بمناسبة ذكرى استشهاد الامام العاشر من ائمة اهل البيت (عليهم السلام) في الثالث من شهر رجب الاصب".



واضافت ان "الزيارة شهدت مشاركة أكثر من (400) موكب خدمي وأكثر من (50) هيئة ساندة للعتبة المقدسة بعدد تجاوز (2000) متطوع و(30) قناة فضائية ناقلة للمراسيم و (150) اعلامي"، مشيرة الى انه "وبهذه المناسبة تتقدم الامانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة متمثلة بأمينها العام بالشكر والامتنان للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، والى ديوان الوقف الشيعي ورئاسته الموقرة والعتبات المقدسة وامانة مسجد الكوفة المعظم وعموم المزارات الشيعية الشريفة، وخدامها المخلصين الذين شاركوا في خدمة الزائرين الوافدين الى المرقد الطاهر".



وتابعت :"والوزارات الأمنية والخدمية والصحية التي ساهمت في إنجاح هذه الزيارة واهمها وزارتي الداخلية والدفاع والصحة والنقل والموارد المائية والإسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة والشركة العامة لنقل المسافرين ومحافظة بغداد ودوائرها الخدمية وهيئة الاعلام الاتصالات ودوائر صحة النجف الاشرف والديوانية ودائرة كهرباء سامراء والشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/ سامراء وشركة توزيع الغاز والدوائر الصحية في محافظة صلاح الدين والدوائر الخدمية والصحية كافة في المدينة".