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ترامب يحذر من حرب نووية بسبب إرسال الدبابات لأوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب على شبكته الاجتماعية "Truth Social": "الدبابات أولا، ثم الأسلحة النووية. أوقفوا هذه الحرب المجنونة الآن. من السهل القيام بذلك".

وحذر ترامب مرارا وتكرارا من أن "الوضع في أوكرانيا قد يتحول إلى حرب عالمية ثالثة. حيث أنه متأكد من أن الأعمال القتالية لم تكن لتبدأ لو استمر في تولي رئاسة الولايات المتحدة".


وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت يوم أمس عن إرسالها 14 دبابة "ليوبارد-2" من مخزون القوات المسلحة الألمانية، وعن إصدارها تصاريح لتصدير تلك الدبابات من دول ثالثة، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء أيضا عن عزمها نقل 31 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" إلى كييف.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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