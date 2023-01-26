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السوداني يصل الى باريس

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن الاخير"وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد حكومي رفيع، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً".

وغادر رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، العاصمة بغداد متوجهاً الى فرنسا.


ويجري السوداني، سلسلة من الزيارات الخارجية من أجل تعزيز التعاون مع البلدان العالم، كانت آخرها زيارته الى المانيا والاتفاق مع شركة سيمنز لحل مشكلة الكهرباء.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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