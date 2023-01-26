ازالة "دمية فينيسيوس" قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وخلال الساعات القليلة الماضية، ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر دمية ترتدي قميص فينيسيوس تتدلى من جسر عند رقبتها بحبل.

وبجانب الدمية لافتة ذات خلفية حمراء وحروف بيضاء كتب فيها: "مدريد تكره الريال".



وكانت الشرطة قد أكدت أنها تقوم بتحليل الوضع، في حين أفاد الصحفي ألفونسو أوجيا، بأن الشرطة أزالت الدمية والراية، ولأن الشرطة تعتبر الدمية سلوكًا خطيرًا ومهينًا ويمكن مقاضاته جنائيًا، فقد تولّى لواء الإعلام الإقليمي التحقيق.

ومن المقرر أن تقام مباراة الديربي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو، هذه الليلة، وتقام مباريات ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة ما يعني أن الفائز من المواجهة، اليوم الخميس، سيتأهل إلى نصف النهائي، حيث ضمن برشلونة أوساسونا مقعدين في نصف النهائي".



وأدان أتلتيكو مدريد في بيان رسمي بشدة سلوك جماهيره وقال إنه "ضد أي نوع من العنف والإهانة"، وعبّر عن أسفه، قائلًا: "حقائق مثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة تحرج المجتمع، والتنافس بين الناديين هو أقصى ما يمكن، لكن الاحترام كذلك".

واضاف: "لطالما ندين وندين أي نوع من أنواع التعبير العنيف الذي يغير التنافس الصحي في المدينة بين هويتين، ونحن ضد أي نوع من العنف والإهانات".

