انت الان تتابع خبر وزير الداخلية لأمير الايزيديين: دوركم كبير في دحر الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومؤرية نيوز، أن "الشمري التقى اليوم في مقر الوزارة، أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بك والوفد المرافق له".

وأكد الوزير أن "الإيزيديين من المكونات الأصيلة والمهمة في العراق وكان لها الدور الكبير في دحر الإرهاب وقدمت كثيرا من التضحيات"، مشدداً على أن "الوزارة داعمة لهم".



وبحث اللقاء، بحسب البيان، "جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار، ومشاركة الإيزيديين في الأجهزة الأمنية من خلال تطوعهم ضباطا ومنتسبين".

من جانبه، أكد الأمير حازم تحسين بك "تمسك الإيزيديين في العراق بهويتهم الوطنية وإصرارهم على تعزيز الوحدة بين المكونات العراقية"، مثمناً جهود وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهالي في مختلف مناطق البلاد".