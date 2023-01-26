انت الان تتابع خبر كتلة بدر تحدد عددا من الخطوات للسيطرة على سعر صرف الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال امرلي بحسب بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه حكومة السوداني حاليا كبيرة وبحاجة الى معالجات فعلية عاجلة خصوصا في ظل الضغوط الخارجية التي اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وتذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار بشكل انعكس سلبا على السوق والوضع المعاشي للطبقات الهشة والفقيرة".وأضاف: "من هذا المنطلق ولاجل افشال جميع تلك المخططات الرامية الى تكبيل العراق وافشال حكومته فعلى الجهات المعنية اتخاذ جملة خطوات للسيطرة على سعر الدولار ودعم العملة المحلية من بينها:

اولا اعتماد الدينار حصرا كوسيلة للتعامل التجاري الداخلي في بيع السلع والبضائع والاتفاق مع دول المحيط الاقليمي خصوصا ايران وتركيا وسوريا لاعتماد عملة بديلة عن الدولار في التبادل التجاري.

ثانيا اتخاذ اجراءات اكثر حزما وقوة مع المتلاعبين بسعر الصرف في البورصات والمصارف الاهلية وتوسيع نطاق المراقبة ليشمل الاسواق التجارية للجملة.



ثالثا التحرك الدولي لطلب الدعم وفق ميثاق الامم المتحدة سواء من سوق اليورو او السوق الروسية والصينية في تبادل وبيع النفط والسلع لتقليل الحاجة الى الدولار".

واكد امرلي ان "التحرك بشكل واضح على واشنطن لتفعيل ما عليها من التزام اقتصادي ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي وان لا يتكرر سيناريو الخذلان كما حصل في الحرب على داعش من قبل الجانب الامريكي في مجالات التسليح والدعم والا فالذهاب الى الغاء الاتفاقية بعد تخاذل الطرف الاخر عن تطبيق بنودها".