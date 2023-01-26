انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تدرس انتهاء تصنيف كورونا كجائحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس فريق متابعة وتقييم اللوائح الصحية الدولية بالصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، في تصريحات صحفية، إن "اللجنة المعنية لإعادة النظر في وضع "كوفيد-19" كطارئة صحية عالمية، ستجتمع بالفعل لاتخاذ قرار، لكن "علينا ألا نستبق قرار اللجنة التي ستنظر في هذا الأمر في ضوء المستجدات المحيطة بالجائحة".وأوضح، أنه "بلا شك في أن كوفيد-19 سيظل موضوعاً رئيسياً للمناقشة، وكلنا أمل في أن عام 2023 -في حالة بذل الجهود السليمة- سيكون السنة التي ستنتهي فيها رسمياً هذه الطارئة من طوارئ الصحة العامة".

وشدد الخولي أنه "على الرغم من التقدم الواضح، لا يزال تهديد كورونا ماثلا، موضحًا الوضع الحالي لكورونا على النحو التالي:

شهدنا تناقصًا في أعداد حالات الإصابة والوفيات خلال الأسابيع الماضية، كما تعد أعداد الوفيات هي الأقل منذ بداية الجائحة وقد يعود ذلك إلى نسب التلقيح المرتفعة.



أكثر من ثلثي سكان الأرض تلقوا على الأقل جرعة من لقاح كورونا، وهذا يفتح باب الأمل في انتهاء الجائحة.

وسبق أن أعربت منظمة الصحّة عن أملها بأن بانتهاء جائحة كورونا هذا العام، كما تأمل بألا تظلّ جائحة كوفيد-19 وجدري القردة حالتي طوارئ صحّيتين عالميتين في 2023، وهو العام الذي تتوقّع فيه أن ينهي هذان المرضان مرحلتهما الأكثر خطورة.

