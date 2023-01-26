رسمياً.. العراق يستضيف بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم منح العراقَ حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً في شهر حزيران المقبل".

وأضاف البيان، أن "الاتحاد بارك نجاحَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم في استضافةِ بطولة خليجي 25 بمدينةِ البصرة".

