انت الان تتابع خبر رسمياً.. العراق يستضيف بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445670-638103284321793734.jpg
منح اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس، العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-26 | 12:11
المصدر:
1,173 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
منح اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس، العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم منح العراقَ حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً في شهر حزيران المقبل".
وأضاف البيان، أن "الاتحاد بارك نجاحَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم في استضافةِ بطولة خليجي 25 بمدينةِ البصرة".
وأضاف البيان، أن "الاتحاد بارك نجاحَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم في استضافةِ بطولة خليجي 25 بمدينةِ البصرة".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا