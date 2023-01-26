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رسمياً.. العراق يستضيف بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445670-638103284321793734.jpg

2023-01-26 | 12:11

رسمياً.. العراق يستضيف بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً

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الخليج 365 – رياضة
منح اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس، العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم منح العراقَ حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً في شهر حزيران المقبل".

وأضاف البيان، أن "الاتحاد بارك نجاحَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم في استضافةِ بطولة خليجي 25 بمدينةِ البصرة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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