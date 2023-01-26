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العراق يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً عن منطقةِ غرب القارة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445669-638103281857553029.jpg

2023-01-26 | 12:08

العراق يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً عن منطقةِ غرب القارة

المصدر:

663 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة

فاز رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، بعضوية الاتحاد الآسيوي ممثلاً عن غرب آسيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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