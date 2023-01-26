انت الان تتابع خبر العراق يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً عن منطقةِ غرب القارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445669-638103281857553029.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-26 | 12:08
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الخليج 365 - رياضة
فاز رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، بعضوية الاتحاد الآسيوي ممثلاً عن غرب آسيا.
فاز رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، بعضوية الاتحاد الآسيوي ممثلاً عن غرب آسيا.
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