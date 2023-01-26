انت الان تتابع خبر مجلس الخدمة يتخذ قراراً جديداً بشأن اعتراضات الخريجين الأوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه: "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، ولغرض المباشرة بتعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".



وأضافت: "بعد فتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة ايام لغرض اكمال التعديلات المطلوبة للمتقدمين ممن لديهم بيانات او مستندات غير مستوفية الشروط، ولغرض منح فرصة أكبر لمن لم يتسنّ له استكمال النواقص التي تم اشعاره بها قرر المجلس تمديد مدة استقبال الاعتراضات لغاية الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت الموافق 28/1/2023".