انت الان تتابع خبر وفد أردني لوزير الداخلية: سننقل الصورة الجميلة عن كرم العراق وشعبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، مع رؤساء عدد من المؤسسات الإعلامية الأردنية، المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، التقى رؤساء عدد من المؤسسات الإعلامية الأردنية، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق".

وبحسب البيان، رحب الوزير بضيوفه، وناقش معهم جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الأخوية التي تجمع العراق بالمملكة الأردنية الهاشمية".

وأكد الشمري أن "العراق والأردن يرتبطان بالعديد من الروابط الوثيقة والقضايا المصيرية، مشيراً الى أن "بين البلدين الشقيقين تعاون مثمر في ضبط الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، فضلا عن التعاون بين فرق الدفاع المدني"، مبينا ان "العراق بلد الأشقاء العرب".

من جانبه قدم الوفد الشكر والتقدير للوزير على اهتمامه الكبير في تطوير العلاقات الأخوية وحسن الضيافة والاستقبال"، مؤكداً انه "سيعمل على نقل الصورة الجميلة عن كرم العراق وشعبه"، وفقا البيان.