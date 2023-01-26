انت الان تتابع خبر ‎بيكيه يتجاهل شاكيرا وينشر أول صورة مع حبيبته الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر الثنائي في الصورة التي شاركها بيكيه عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، يستمتعان بوقتهما في أحد المطاعم بإطلالات سوداء مطابقة، بينما ابتسما تجاه الكاميرا بابتسامة وصفها بعضهم بـ"السخيفة".

‎واكتفى بيكيه بنشر الصورة دون أن يرفقها بأي تعليق حيث حظيت بأكثر من 2.3 مليون إعجاب وآلاف التعليقات.



على صعيد آخر، أشارت تقارير إلى أن شاكيرا، البالغة من العمر 45 عامًا، علمت بخيانة بيكيه من اختفاء المربى المستمر أثناء تواجدها بعيدًا عن المنزل من أجل العمل، حيث تعلم أن بيكيه وولديها ميلا وساشا يكرهون مربی الفاكهة.‎وألمحت النجمة العالمية إلى الموقف الغريب في مقطع الفيديو الموسيقي لأغنيتها Te Felicitor، الذي أصدرته العام الماضي، واستمرت منذ ذلك الحين في انتقاد حبيبها السابق، البالغ من العمر 35 عاما، في أغانيها الجديدة.

‎كما وظفت شاكيرا لاحقًا مجموعة من الأشخاص لملاحقة بيكيه، وبعد مدة قصيرة تثبتت من أن والد ابنيها ميلان أعوام، وساشا 7 أعوام، كان له عالقة خارج نطاق الزواج، وهو ما أفقدها أعصابها.

‎وكشفت صحف إسبانية في وقت سابق أن النجمة الكولومبية حصلت على صور تثبت خيانة بيكيه لها لكن تلك الصور لم تر النور أبدًا، إذ تريد الحفاظ على خصوصيتها.

‎وأضافت الصحف: "شاكيرا لم تكن تريد نشر خبر الخيانة التي تعرضت لها، بل جيرارد بيكيه هو الذي دفعها لذلك.