انت الان تتابع خبر فلسطين.. اقتحام إسرائيلي "غير عادي" لمخيم جنين: ضحايا والوضع "حرج" (فيديو) والان مع التفاصيل

في الوقت ذاته، أكدت الكيلة أن "الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى".

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي: "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإجلاؤها حتى الآن"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتمنع قوات الاحتلال فرق الإسعاف من الوصول إلى المصابين أو دخول المخيم، في حين قطعت التيار الكهربائي عن المخيم.



في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "عشرات المرضى أصيبوا في مستشفى جنين الحكومي بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الخميس، بينهم أطفال، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى".

وأفادت وزارة الصحة بأن "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي؛ ما أدى لإصابة عشرات المرضى بالاختناق".

وأفادت الوزارة أن "قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى؛ ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق".

اقتحام غير عادي

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، كما قطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف من دخوله.

وفي وقت سابق الخميس، قال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين؛ مما أدى لاندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.